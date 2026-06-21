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ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ

Punjab Congress Meeting News: ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਿਗਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 21, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 01:31 PM IST
ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ
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