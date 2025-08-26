Pathankot News: ਚੱਕੀ ਪੁਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਰੂਟ ਕੀਤੇ ਬੰਦ; ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਖਿਸਕੀ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2897202
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Pathankot News: ਚੱਕੀ ਪੁਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਰੂਟ ਕੀਤੇ ਬੰਦ; ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਖਿਸਕੀ

Pathankot News: ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਛੇ ਵਜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੰਮਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 26, 2025, 01:07 PM IST

Trending Photos

Pathankot News: ਚੱਕੀ ਪੁਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਰੂਟ ਕੀਤੇ ਬੰਦ; ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਖਿਸਕੀ

Pathankot News: ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਛੇ ਵਜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੰਮਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 10 ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਕੀ ਖੱਡ 'ਤੇ ਬਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਦੀ ਡਾਊਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਰੂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ਉਤੇ ਬਣੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਦੀ ਅਪ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਨਾਲੇ, ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੈਂਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਬਿਆਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਤੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ-ਡਾਊਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉਛਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦਾ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਪੁਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਜਲੰਧਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲ ਵੀ ਚੱਕੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੱਕੀ ਨਦੀ 'ਤੇ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਜਲੰਧਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

TAGS

pathankot newschakki bridgerailway routespunjabi news

Trending news

pathankot news
ਚੱਕੀ ਪੁਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਰੂਟ ਕੀਤੇ ਬੰਦ; ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਖਿਸਕੀ
Giani Harpreet Singh
ਬਾਗੀ ਧੜ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ
Maruti E Vitara
ਮਾਰੂਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
amritsar news
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ; ਭਾਰੀ ਅਸਲੇ ਸਮੇਤ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Breakfast Scheme
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
Kharar News
ਖਰੜ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ
mandi news
बालीचौकी में दो मकान और गिरे, लाछ और बाता गांव के 35 घर खतरे की जद में
pathankot news
ਸੰਭਾਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਸ਼ਰਨਾਥੀ ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ
AAP leader Saurabh Bhardwaj
'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
Ferozepur news
ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਦੋ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਣੇਪਾ
;