Luhdhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਾਵਣ ਦਹਿਨ; ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ

Luhdhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਰੇਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ 121 ਫੁੱਟ ਦੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਦਹਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Trending Photos
Luhdhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਰੇਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ 121 ਫੁੱਟ ਦੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਦਹਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਬਦੀ ਉਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ "ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ" ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹਾਗਿਆਨੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਲਛਮਣ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ
ਦਰੇਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਰਾਵਣ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਵਣ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਤੋਂ ਬਲਦੀ ਲੱਕੜ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਦੜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ।
ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ-ਆਮਿਰ
ਕਾਰੀਗਰ ਆਮਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵਣ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਂਸ, ਰੱਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ਼ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੁਤਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾੜਨ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਪੇਟੀ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਫਟ ਰਹੀ ਸੀ।