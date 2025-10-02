Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2945372
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Luhdhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਾਵਣ ਦਹਿਨ; ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ

Luhdhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਰੇਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ 121 ਫੁੱਟ ਦੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਦਹਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Oct 02, 2025, 08:09 PM IST

Trending Photos

Luhdhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਾਵਣ ਦਹਿਨ; ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ

Luhdhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਰੇਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ 121 ਫੁੱਟ ਦੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਦਹਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਬਦੀ ਉਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ "ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ" ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹਾਗਿਆਨੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਲਛਮਣ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ
ਦਰੇਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਰਾਵਣ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਵਣ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਤੋਂ ਬਲਦੀ ਲੱਕੜ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਦੜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ-ਆਮਿਰ
ਕਾਰੀਗਰ ਆਮਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵਣ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਂਸ, ਰੱਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ਼ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੁਤਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾੜਨ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਪੇਟੀ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਫਟ ਰਹੀ ਸੀ।

TAGS

Luhdhiana NewsDussehra 2025Amarinder singh raja warringpunjabi news

Trending news

Sikh Pilgrims News
ਗੁਰਪੁਰਬ ਉਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਧਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
Advocate Harjinder Singh Dhami
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ-ਧਾਮੀ
barnala news
ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
vijayadashami
JP नड्डा ने धौलरा में की पूजा-अर्चना, गोविंद सागर झील में किया मूर्ति विसर्जन
Ludhiana News
ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਕੁਟਾਪਾ
amritsar news
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
Bilaspur News
हिमाचल में ठप होंगी 108 और 102 एंबुलेंस सेवाएं, कर्मचारियों की 24 घंटे की हड़ताल
Mahatma Gandhi Jayanti
महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती आज, राज्यपाल और CM ने दी श्रद्धांजलि
NIA news
ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ 'ਡੰਕੀ' ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ
Adulteration Milk Case
ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਹੋਣ ਦੇ 2100 ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
;