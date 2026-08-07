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ਨੰਗਲ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, CM ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

Nangal News: ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 'ਹਰ ਬੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ' ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-BJP ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 07, 2026, 08:02 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 08:02 PM IST
ਨੰਗਲ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, CM ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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