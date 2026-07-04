Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਵਾਂਗਾ- ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ

ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਵਾਂਗਾ- ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ

Amarinder Singh Raja Warring News: ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 04, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:17 PM IST
ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਵਾਂਗਾ- ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ SAD (ਸੁਰਜੀਤ), 10 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
Shromani Akali Dal Surjit1 hr ago
2
Mohali News1 hr ago
3
amritsar news2 hrs ago
4
Meri Rasoi Ration Kit2 hrs ago
5
fazilka news2 hrs ago