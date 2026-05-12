Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 12, 2026, 08:24 PM IST

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਖਰੜ ਦੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ

Kharar Gang-raped News: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਖਰੜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੜ ਦੇ ਇਕ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੀੜਤਾ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਈ ਸੀ। 4 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਸਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ 6 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸੈਕਟਰ-124 ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਸ਼ੋਕ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਜੈ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਡ੍ਰਿੰਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। 8 ਮਈ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

