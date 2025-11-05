Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2989291
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Punjab Diwali Bumper Lottery: ਦੀਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਅਮਿਤ ਸੇਹਰਾ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਟਰੀ

Punjab Diwali Bumper Lottery 2025 : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਸਬਾ ਕੋਟਪੁਤਲੀ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 05, 2025, 11:20 AM IST

Trending Photos

Punjab Diwali Bumper Lottery: ਦੀਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਅਮਿਤ ਸੇਹਰਾ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਟਰੀ

Punjab Diwali Bumper Lottery 2025 (ਕੁਲਬੀਰ ਬੀਰਾ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਸਬਾ ਕੋਟਪੁਤਲੀ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ।

ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦੋ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਮ 11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਘਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਟਰੀ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਅਮਿਤ ਸੇਹਰਾ ਨੇ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਪੁਤਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਲਾਟਰੀ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਉਤੇ ਦੋ ਲਾਟਰੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲਾਟਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਦੂਜਾ ਸੁਪਨਾ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ ਆਈਪੀਐਸ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ।

ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਮੇਰਾ 18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਲਾਟਰੀ ਪਾ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

TAGS

Amit Sehra Diwali Bumper LotteryJaipur veggie vendorPunjab State Diwali Bumper Lotterypunjabi news

Trending news

Buta Singh Remarks
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ; ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟਿੱਪਣੀ
Jalalabad news
ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ; ਬੀਡੀਓਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਰ
CM Bhagwant Mann
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ-ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
Prakash Purab Wishes
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ
Guru Nanak Gurpurab 2025
ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰਿ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੁ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹਿ ਪਠਾਇਆ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 5 ਨਵੰਬਰ 2025
Barnala martyr news
ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਇਕ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਬਡਗਾਮ ‘ਚ ਸ਼ਹੀਦ
Mann Government
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੋਗਾ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਮੁਕਤ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ!
Punjab government
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿਲੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ
amritsar news
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜਿਓਂ ਦੋ ਏਕੇ -ਸੀਰੀਜ਼ ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲਾਂ, ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ