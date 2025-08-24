Pastor Bajinder Singh: ਭਰਤਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
Pastor Bajinder Singh: ਭਰਤਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

Pastor Bajinder Singh: ਭਰਤਪੁਰ ਦੇ ਅਟਲ ਬੰਦ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਭਰਤਪੁਰ ਲਿਆਂਦਾ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 24, 2025, 03:32 PM IST

Pastor Bajinder Singh: ਭਰਤਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

Pastor Bajinder Singh: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਰਤਪੁਰ ਦੇ ਅਟਲ ਬੰਦ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਭਰਤਪੁਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਪੈਗੰਬਰ ਬਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 12 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਭਰਤਪੁਰ ਦੀ ਸੋਨਾਰ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

30 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸੋਨਾਰ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਟਲ ਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਟਲ ਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਭਰਤਪੁਰ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਸੋਨਾਰ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਟੀਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਲਈ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ
ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੈਗੰਬਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੈਗੰਬਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਉਸ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੈਗੰਬਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਈ ਖਾਤੇ ਵੀ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਪੈਗੰਬਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

