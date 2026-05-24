Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3227852
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ; ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੋਲਕੱਤਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ

Rajasthan Royals Qualify for Playoffs: ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ 30 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 24, 2026, 08:03 PM IST

Trending Photos

ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ; ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੋਲਕੱਤਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ

Rajasthan Royals Qualify for Playoffs: ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ 30 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਟਾਸ ਹਾਰ ਕੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 205 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਬਈ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 175 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ ਨੇ 38, ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ ਨੇ 15 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 32 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਦਾਸੁਨ ਸ਼ਨਾਕਾ ਨੇ 29 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਅਤੇ ਨੰਦਰੇ ਬਰਗਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਸਕੋਰ 200 ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਮੁੰਬਈ ਲਈ, ਦੀਪਕ ਚਾਹਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਵਿਲ ਜੈਕਸ, ਅੱਲ੍ਹਾ ਗਜ਼ਨਫਰ ਅਤੇ ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।

ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼, ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚ ਭਿੜਨਗੇ।

ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜਾ
ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ 60 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨੇ 34 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਣ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

11 ਖਿਡਾਰੀ

ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼: ਰਿਆਨ ਰਿਕੇਲਟਨ (ਵਿਕੇਟ), ਨਮਨ ਧੀਰ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ (ਕਪਤਾਨ), ਵਿਲ ਜੈਕ, ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼, ਦੀਪਕ ਚਾਹਰ, ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਠਾਕੁਰ, ਅੱਲ੍ਹਾ ਗਜ਼ਨਫਰ, ਅਤੇ ਰਘੂ ਸ਼ਰਮਾ।

ਇਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ: ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼: ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਵਿਕੇਟ), ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ (ਕਪਤਾਨ), ਡੋਨੋਵਨ ਫਰੇਰਾ, ਸ਼ੁਭਮ ਦੂਬੇ, ਦਾਸੁਨ ਸ਼ਨਾਕਾ, ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ, ਨੰਦਰੇ ਬਰਗਰ, ਯਸ਼ ਰਾਜ ਪੰਜਾ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ।

ਇਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ: ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ।

TAGS

Rajasthan Royals Qualify for PlayoffsMumbai Indians defeatedIPL Playoffs Race

Trending news

Rajasthan Royals Qualify for Playoffs
ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ
Gurmeet Singh Khudian DSR scheme
5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
Fazilka Heroin Seizure
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 28 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 9.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਜ਼ਬਤ; ਚਾਰ ਕਾਬੂ
Rajpura Children Death Case
ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਮਾਰੀ ਛਾਲ
Kalka-Shimla DHMU
कालका-शिमला रेलवे ट्रैक पर DHMU ट्रेनसेट का सफल ट्रायल
Malerkotla Financier Murder
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫਾਇਨਾਂਸਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ
Ambala Triple Murder Case
ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਪੋਤੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਦੀ, ਚਾਚੇ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ
Sultanpur Lodhi news
'ਆਪ' ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਪੁਰਾਣੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਧੜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਮਰਥਨ
Lehra News
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਝਟਕਾ; ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ 'ਆਪ' 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਇਹ ਆਗੂ
Bhagwant Mann honored players
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਵਾਰਡ ਤੇ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ