ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਮਿਤ ਸੇਹਰਾ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ 11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਵਾਲੀ ਬੰਪਰ

Punjab Diwali Bumper 2025 Winner Amit Sehra: ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲਾਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਚੈਕ ਸੌਂਪਿਆ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 04, 2025, 03:36 PM IST

Punjab Diwali Bumper 2025 Winner Amit Sehra: ਕਿਸਮਤ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਮਿਤ ਸੇਹਰਾ, ਜੋ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਲੂ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਵੇਚ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ₹11 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੇਤੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਿਤ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ —"ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ₹11 ਕਰੋੜ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ।"

ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ।"ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ," — ਅਮਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਉਸਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣ।”

ਅਮਿਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ₹1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸਨ।

ਰੋਚਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਨੇ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਜੈਪੁਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਫ਼ੋਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਡਰਾਅ ਹੋਇਆ, ਤਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਆਪ ਲਾਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ।

