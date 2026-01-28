Advertisement
ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ

Rajinder Kaur Bhattal: ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਸੀ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 28, 2026, 07:16 PM IST

Rajinder Kaur Bhattal: ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਬੰਬ ਚਲਾ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ।' ਭੱਠਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਭੱਠਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ , ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।''

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ
ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ
ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ।

ਨਵੰਬਰ 1996 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 1997 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ 21 ਨਵੰਬਰ, 1996 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 11 ਫਰਵਰੀ, 1997 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ।

ਭੱਠਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਲਝੀ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਉਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ  ਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

