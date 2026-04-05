Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Apr 05, 2026, 08:13 AM IST

ਰਾਜਪੁਰਾ-ਬਨੂੜ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਭਰਿਆ ਟਰਾਲਾ ਪਲਟਿਆ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਲੰਮਾ ਜਾਮ

Rajpura Banur Accident News: ਰਾਜਪੁਰਾ-ਬਨੂੜ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਢਾਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰਾਲਾ ਅਚਾਨਕ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਟਰਾਲਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਸੀਮੈਂਟ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਨੂੜ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਟਰਾਲੇ ਦੀ ਪਿੰਨ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰਾਲਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਿੰਟ ਦੇ ਥੈਲੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਬਿਖਰ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਮ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।

Rajpura Banur AccidentCement Truck Overturnedpunjabi news

