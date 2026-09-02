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ਰਾਜਪੁਰਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ PSPCL ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

Rajpura Farmers Protest: ਰਾਜਪੁਰਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ PSPCL ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 02, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 02:13 PM IST
ਰਾਜਪੁਰਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ PSPCL ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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