ਪਿਓ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਰ-ਤਾਰ, ਪਿਓ ‘ਤੇ 15 ਸਾਲਾ ਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

Rajpura Murder Case: ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Apr 27, 2026, 08:10 PM IST

Rajpura Murder Case: ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਖੇੜੀ ਗੰਡਿਆ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਅਲੀਪੁਰ ਮੰਡਵਾਲ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ 15 ਸਾਲਾ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ 2009 ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਨਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਨਾਨਕਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ 112 ‘ਤੇ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਚਿਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੜੇਗੀ।

ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੜੀ ਹੋਈ ਚਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Trending news

Rajpura Murder case
ਪਿਓ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਰ-ਤਾਰ, ਪਿਓ ‘ਤੇ 15 ਸਾਲਾ ਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
Moga accident News
ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਜੀਤਵਾਲ ‘ਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ; ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ 11 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ
zirakpur news
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ‘ਚ ਹੋਟਲ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਭੰਡਾਫੋੜ
CM Bhagwant Mann
ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਂਫੀਬੀਅਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Punjab Oil Gas Exploration
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ- ਗੋਇਲ
sanjeev arora
ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 12,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਪਲਾਈ ‘ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ
amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਧਰਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
hamirpur news
राजीव बिंदल के बयान पर कुलदीप पठानिया का पलटवार, बोले- BJP की सोच महिला विरोधी
firozpur news
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਮ ਗਾਇਬ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੌਕਸ
Cow Protection Law
हिंदू संगठनों ने गो सम्मान आह्वान अभियान के तहत राज्यपाल से की सख्त कानून की मांग