ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਮੋਹਾਲੀ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2934140
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਮੋਹਾਲੀ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

New Railway Track Start in Punjab: ਇਸ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ 443 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 23, 2025, 09:53 PM IST

Trending Photos

ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਮੋਹਾਲੀ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

New Railway Track Start in Punjab: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਰੇਲਵੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੇਲ ਲਿੰਕ, ਰਾਜਪੁਰਾ-ਮੋਹਾਲੀ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ 443 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ

Add Zee News as a Preferred Source

ਸਿੱਧੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ: ਪਹਿਲਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵਧਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਗਭਗ 66 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਣਗੇ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਅੰਬਾਲਾ ਰੂਟ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ-ਮੋਰਿੰਡਾ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰੇਗਾ।

ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ:

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ

ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਘਟੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤ।
ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ  ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਣਗੀ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਅਲ-ਫਾਰੂਕੀ ਅਲ-ਸਰਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ, ਹਵੇਲੀ ਟੋਡਰ ਮੱਲ, ਸੰਘੋਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣੇਗਾ

ਨਵੀਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਸੇਵਾ

ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ:
ਰੂਟ: ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ → ਬਠਿੰਡਾ → ਪਟਿਆਲਾ → ਦਿੱਲੀ
ਸੇਵਾ: ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 6 ਦਿਨ (ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)
ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ: 486 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 6 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ
ਆਵਿਰਤੀ (Frequency): ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਰੇਲਵੇ ਨਿਵੇਸ਼

2009-14 ਔਸਤ: 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ
2025-26: 5,421 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ 24 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ  ਵਾਧਾ

2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ:

382 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕ ਬਣਾਏ ਗਏ
1,634 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਜਲੀਕਰਣ - ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ 100% ਬਿਜਲੀਕਰਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ।
409 ਰੇਲ ਫਲਾਈਓਵਰ ਅਤੇ ਅੰਡਰ-ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਏ ਗਏ।

ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
21,926 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 714 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 9 ਨਵੇਂ ਟਰੈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ।
1,122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 30 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
1,238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 88 ਆਰ.ਓ.ਬੀ./ਆਰ.ਯੂ.ਬੀ. (ਫਲਾਈਓਵਰ/ਅੰਡਰਪਾਸ)

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਪੱਟੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਬਣਾਏਗੀ।

ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ: ਰਿਕਾਰਡ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਛੱਠ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 12,000 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ:

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ:

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ: 7,724 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ
ਇਸ ਸਾਲ ਟੀਚਾ: 12,000 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰਾਵਾਂ
ਅਣਰਿਜ਼ਰਵਡ ਟ੍ਰੇਨਾਂ: 150 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਵਾਧੂ: 50 ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜਾਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 70 ਰੇਲਵੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਵਿੱਚ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ 98% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।

TAGS

Rajpura-Mohali Rail LinePunjab newspunjabi news

Trending news

Rajpura-Mohali Rail Line
ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਮੋਹਾਲੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Dhakoli News
ਢਕੋਲੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
Governor Gulab Chand Kataria
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
Chandigarh
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੈਟਵਰਕ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
Chandigarh
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੈਟਵਰਕ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
Randhir Sharma
रणधीर शर्मा का कांग्रेस पर हमला, कहा सस्ती चीजों और GST सुधारों के खिलाफ है कांग्रेस
Revived Shiromani Akali Dal
ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਨਰਲ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਮੁਲਤਵੀ
Amritsar
ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਹਾਮਣੇ
Dr. Balbir Singh
ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ- ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
jalandhar news
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਜੈਤੇਵਾਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ
;