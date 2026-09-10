ਰਾਜਪੁਰਾ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਾਕੀ, 1400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਹੇ

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Rajpura News: ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਿਟਡ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ ਛੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ
ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਿਟਡ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ 700-700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 1400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਚਾਲੂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਲਾਂਟ 'ਚ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਾਕੀ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਸਟਾਕ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।