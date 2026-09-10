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ਰਾਜਪੁਰਾ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਾਕੀ, 1400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਹੇ

Rajpura News: ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਿਟਡ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। 700-700 MW ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 1400 MW ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 10, 2026, 07:47 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 07:47 PM IST
ਰਾਜਪੁਰਾ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਾਕੀ, 1400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਹੇ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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