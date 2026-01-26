ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

Rajpura News: ਰਾਜਪੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Rajpura News: ਰਾਜਪੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਸਐਚਓ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੁਖਤ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5100 ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਤੰਗ ਲੁੱਟਣ ਵੇਲੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਹਰਮਿਲਾਪ ਨਗਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਤਮ ਛਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ, ਪਤੰਗ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪਤੰਗ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ।
ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 14 ਸਾਲਾ ਸ਼ਿਵਮ, ਅਭਿਮਨਿਊ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 105, ਹਰਮਿਲਾਪ ਨਗਰ ਕਲੋਨੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾ ਆਰੂਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੁੱਤਰ ਬਾਲ ਚੰਦਰ, ਐਸਸੀਐਫ 1, ਹਰਮਿਲਾਪ ਨਗਰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਆਰੁਸ਼ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵਮ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰਮਿਲਾਪ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਸੋਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।