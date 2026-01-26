Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3087268
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

Rajpura News: ਰਾਜਪੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 26, 2026, 06:57 PM IST

Trending Photos

ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

Rajpura News: ਰਾਜਪੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਸਐਚਓ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੁਖਤ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5100 ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਤੰਗ ਲੁੱਟਣ ਵੇਲੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਹਰਮਿਲਾਪ ਨਗਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਤਮ ਛਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ, ਪਤੰਗ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪਤੰਗ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ।

ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 14 ਸਾਲਾ ਸ਼ਿਵਮ, ਅਭਿਮਨਿਊ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 105, ਹਰਮਿਲਾਪ ਨਗਰ ਕਲੋਨੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾ ਆਰੂਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੁੱਤਰ ਬਾਲ ਚੰਦਰ, ਐਸਸੀਐਫ 1, ਹਰਮਿਲਾਪ ਨਗਰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਆਰੁਸ਼ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵਮ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰਮਿਲਾਪ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਸੋਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

TAGS

China DorRajpura Policepunjabi news

Trending news

China Dor
ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
Shiromani Akali Dal Badal
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ : ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ
Republic Day 2026
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਉਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਇਆ ਤਿਰੰਗਾ
Kullu News
कुल्लू में बर्फबारी के बाद 64 सड़कें अब भी बंद, 27 जनवरी को फिर ऑरेंज अलर्ट
Chief Minister Bhagwant Singh Mann
ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ
Nabha Murder Case
ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕਤਲ; ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰੱਖੀ ਮੰਗ
Republic Day 2026
रिज मैदान पर भव्य गणतंत्र दिवस समारोह, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने किया ध्वजारोहण
Punjabi Actor Accident
ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ; ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ
Republic Day 2026
धर्मशाला में 77वें गणतंत्र दिवस पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने फहराया तिरंगा
Mansa news
ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ