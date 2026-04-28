ਰਾਜਪੁਰਾ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ; ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭੇਸ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣ

Rajpura Railway Track Explosion Update: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ UP 75AQ 8869 (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਅਤੇ HR 85F 8505 (ਹਰਿਆਣਾ) ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

|Last Updated: Apr 28, 2026, 11:27 AM IST

ਰਾਜਪੁਰਾ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ; ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭੇਸ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣ

Rajpura Railway Track Explosion Update: ਰਾਜਪੁਰਾ-ਸ਼ੰਭੂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਹੋਏ ਆਈ.ਈ.ਡੀ. (IED) ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਧਮਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ੱਕੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਨਿਹੰਗ ਦੇ ਭੇਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਹਮਲਾਵਰ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ UP 75AQ 8869 (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਅਤੇ HR 85F 8505 (ਹਰਿਆਣਾ) ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ

ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਿਮੋਟ ਜਾਂ ਟਾਈਮਰ ਰਾਹੀਂ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਡਾਟਾ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।

