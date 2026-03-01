ਰਾਜਪੁਰਾ ’ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਟਾਹਲੀ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਲਈ ਨੋ ਐਂਟਰੀ

Rajpura News: ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਸੜਕ ’ਤੇ ਬੈਰੀਗੇਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੱਲਰ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਟੂ ਵ੍ਹੀਲਰ ਹੀ ਟਾਹਲੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਫੋਰ ਵ੍ਹੀਲਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਮਐਲਏ ਰੋਡ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
Rajpura News (ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ): ਰਾਜਪੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਟਾਹਲੀ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਫੋਰ ਵ੍ਹੀਲਰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਨੋ ਐਂਟਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਸੜਕ ’ਤੇ ਬੈਰੀਗੇਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੱਲਰ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਟੂ ਵ੍ਹੀਲਰ ਹੀ ਟਾਹਲੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਫੋਰ ਵ੍ਹੀਲਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਮਐਲਏ ਰੋਡ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਾਊਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੱਲਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੂ ਵ੍ਹੀਲਰ ਤਾਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਵਾਹਨ ਲਈ ਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।