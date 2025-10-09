Rajvir Jawanda: ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ ਸਨ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ; ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੰਜ਼ਰ

Rajvir Jawanda: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿਜੌਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਰਾਜਵੀਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ।
Rajvir Jawanda: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿਜੌਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਰਾਜਵੀਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦਾਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ। ਪਿੰਜੌਰ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਰਾਜਬੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ ਕਿਸੇ ਬੋਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਦੋ ਬਲਦ (ਸਾਨ੍ਹ) ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੜਦੇ-ਲੜਦੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਜਵੰਦਾ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਉਤੇ ਸਵਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਵੀਰ ਦੋ ਸਾਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਲਦ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਕੈਲਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ। ਸਗੋਂ ਬੋਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਕੈਲਾਸ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਟਰੈਵਲਰ ਆਇਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਗਏ।
