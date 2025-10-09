Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2954028
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Rajvir Jawanda: ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ ਸਨ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ; ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੰਜ਼ਰ

Rajvir Jawanda: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿਜੌਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਰਾਜਵੀਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Oct 09, 2025, 11:20 AM IST

Trending Photos

Rajvir Jawanda: ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ ਸਨ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ; ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੰਜ਼ਰ

Rajvir Jawanda: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿਜੌਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਰਾਜਵੀਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦਾਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ। ਪਿੰਜੌਰ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਰਾਜਬੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ ਕਿਸੇ ਬੋਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਦੋ ਬਲਦ (ਸਾਨ੍ਹ) ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੜਦੇ-ਲੜਦੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਜਵੰਦਾ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਉਤੇ ਸਵਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਵੀਰ ਦੋ ਸਾਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਲਦ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਕੈਲਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ। ਸਗੋਂ ਬੋਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਕੈਲਾਸ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Weather: ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਠੰਢ; ਮੀਂਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਟਰੈਵਲਰ ਆਇਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : IPS Suicide Case: ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

TAGS

Rajvir JawandaRajvir Jawanda death reasonRajvir Jawanda bike crashpunjabi news

Trending news

IPS Suicide Case
ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਤਨੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
Deadly Cough Row
ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰੰਗਨਾਥਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Rajvir Jawanda Funeral
ਮਕਬੂਲ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਅੱਜ
Punjab Weather Update
ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਠੰਢ; ਮੀਂਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2025
Tarn Taran News
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 16 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਦੋ ਤਸਕਰ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Shri Guru Tegh Bahadur Ji 350th Martyrdom Day
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗੀ ਯਾਤਰਾ
Bathinda
ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਜਾਮ
Ferozepur police
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ, 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 2 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ