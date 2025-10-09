Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2954194
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Rajvir Jawanda funeral: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ; ਹਰ ਅੱਖ ਨਮ ਹੋਈ

Rajvir Jawanda Last Rrites: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਏ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Oct 09, 2025, 01:17 PM IST

Trending Photos

Rajvir Jawanda funeral: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ; ਹਰ ਅੱਖ ਨਮ ਹੋਈ

Rajvir Jawanda Last Rrites: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜਵੀਰ ਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।  ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਵਿਖੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਗਾਇਕ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਇਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਬਲਾਕ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲਈ ਹੈਲੀਪੈਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ
ਰਾਜਵੀਰ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਰਦਾਸ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ
1990 ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਮਤੀ ਵਿਮਲ ਜੈਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ, ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਕਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉਸਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਾਲਜ ਯੁਵਕ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਟਰਾਫੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਾਇਕੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ।

ਜਦੋਂ ਰਾਜਵੀਰ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ "ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਖੇਤ" ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਵੰਦਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। 2018 ਵਿੱਚ, ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ, "ਕਾਲੀ ਜਵੰਦਾ ਦੀ" ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ 987,000 ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ 2.7 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਸਨ। ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ, ਜੋ ਪਿੰਜੌਰ-ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸੈਕਟਰ 30 ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਸਾਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਏ। ਗਾਇਕ ਬੱਦੀ ਤੋਂ ਪਿੰਜੌਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਨ।

ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ
ਰਾਜਵੀਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2.7 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ BMW ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਧੀ ਹੇਮੰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

TAGS

Rajvir Jawanda FuneralRajvir Jawanda DeathRajvir Jawanda Accidentpunjabi news

Trending news

IPS Shyam Bhagat Negi
IPS श्याम भगत नेगी बने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव
Shiromani Akali Dal
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ
jalandhar news
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਬੇਨਕਾਬ; 2.5 ਕਿਲੋ ਆਈਈਡੀ ਸਮੇਤ ਦੋ ਜਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Rajvir Jawanda
ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ ਸਨ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ
IPS Suicide Case
ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਤਨੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
Deadly Cough Row
ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰੰਗਨਾਥਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Rajvir Jawanda Funeral
ਮਕਬੂਲ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਅੱਜ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੁੱਜੇ
Punjab Weather Update
ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਠੰਢ; ਮੀਂਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2025