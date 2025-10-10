Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2955591
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Rajvir Jawanda: ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨਮਿੱਤ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਹੋਵੇਗੀ; ਫੁੱਲ ਚੁਗਣ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਈ

Rajvir Jawanda : ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੁਗਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅੱਜ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਉਸਦੇ ਫੁੱਲ ਤਾਰਨ ਲਈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣਗੇ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Oct 10, 2025, 11:22 AM IST

Trending Photos

Rajvir Jawanda: ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨਮਿੱਤ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਹੋਵੇਗੀ; ਫੁੱਲ ਚੁਗਣ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਈ

Rajvir Jawanda (ਰਜਨੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ): ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੁਗਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅੱਜ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਉਸਦੇ ਫੁੱਲ ਤਾਰਨ ਲਈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਭੋਗ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਉਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਵੀ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤਾਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਹੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ।ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਭੋਗ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਰੇਸ਼ਮ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 12 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ 30% ਸੀ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੇਸ਼ਮ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ 72 ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ। ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਉਸ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਵੰਦਾ ਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੇਕਰ ਦਿਮਾਗ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਰੇਸ਼ਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ "ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅੰਗ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ L1, L2, ਅਤੇ L6 ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।"

TAGS

Rajvir JawandaRajvir Jawanda Antim Ardaspunjabi news

Trending news

Rajvir Jawanda
ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨਮਿੱਤ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਹੋਵੇਗੀ; ਫੁੱਲ ਚੁਗਣ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਈ
Punjab Attack Alert
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਲਰਟ; ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੌਕਸੀ
Sri Hemkunt Sahib
ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਵਾੜ ਅੱਜ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦ; 2.72 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਸੰਗਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨਤਮਸਤਕ
Varinder Ghuman Cremation
ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਅੱਜ
Karwa Chauth 2025 Sargi
Karwa Chauth 2025: ਕਰਵਾਚੌਥ ਉਤੇ ਸਰਗੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
Karva Chauth 2025
ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਉਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਣਗੇ ਚੰਦ ਦੇ ਦੀਦਾਰ; ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦੇਖਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ; ਜਾਣੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2025
Moga Encounter
ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿਕਦੀਪ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ‘ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ
faridkot firing
ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬਚਾਈ ਜਾਨ