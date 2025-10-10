Rajvir Jawanda: ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨਮਿੱਤ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਹੋਵੇਗੀ; ਫੁੱਲ ਚੁਗਣ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਈ

Rajvir Jawanda : ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੁਗਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅੱਜ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਉਸਦੇ ਫੁੱਲ ਤਾਰਨ ਲਈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਉਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਵੀ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤਾਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਹੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ।ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਭੋਗ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਰੇਸ਼ਮ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 12 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ 30% ਸੀ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੇਸ਼ਮ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ 72 ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ। ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਸ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਵੰਦਾ ਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੇਕਰ ਦਿਮਾਗ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਰੇਸ਼ਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ "ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅੰਗ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ L1, L2, ਅਤੇ L6 ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।"