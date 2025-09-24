 Punjab Rajya Sabha Seat By Election: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ; 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਿੰਗ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2934808
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Punjab Rajya Sabha Seat By Election: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ; 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਿੰਗ

Punjab Rajya Sabha Seat By Election:  ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਉਤੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 24, 2025, 02:43 PM IST

Trending Photos

Punjab Rajya Sabha Seat By Election: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ; 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਿੰਗ

Punjab Rajya Sabha Seat By Election:  ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਉਤੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਸੀਟ ਲਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਸਕੂਟਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।  16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਉਪ ਚੋਣ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਬੱਸੀ ਦਾ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਟਕਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ।  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਛੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਛੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲਾ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਸੰਦੀਪਕ ਪਾਠਕ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Moga News: 'ਆਪ' ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿੰਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਸਪੈਂਡ

TAGS

Punjab Rajya Sabha Seat By Electionsanjeev aroraElection Commissionpunjabi news

Trending news

Punjab cabinet
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
Jatinder Gaurav Masih
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਗੌਰਵ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
Ludhiana fire news
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ; ਦਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਪੋਤੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ
Punjab Rajya Sabha Seat By Election
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ; 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਿੰਗ
MLA Manjinder Lalpura
'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
USA ICC Membership Suspend
ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; ਯੂਐਸਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
moga news
'ਆਪ' ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿੰਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਸਪੈਂਡ
Chandigarh News
ਕੈਥਲ 'ਚ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿੱਤਲ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ; ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ
MiG-21 Rehearsal
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਗ-21 ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਰਿਹਰਸਲ
Ramlila Artist Dies
चंबा में रामलीला के मंचन के दौरान कलाकार की मौत
;