ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ AI-ਈਨੇਬਲਡ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ

ਐੱਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ(https:/satnamsandhu.in ਦੇ ਉਦਘ ਟਨ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸਣ ਕਰੇਗੀ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਏਆਈ-ਈਨੇਬਲਡ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਕੇ 'ਸਮਾਰਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤੀਨਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਵ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੰਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।ਇਹ ਪੋਰਟਲ 24 ਘੰਟੇ 12 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ, ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਏਆਈ ਤਕਨੋਲੋਜੀ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ਼, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ "ਇਮੇਸ਼ਨ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ' ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਐਮਪੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਡੈਸਬੇਰਡ' ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਥੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ भजे प्रेम र बैंक बीउ नाथे। मेरे बैंच पेक्टस (https://satnamsandhu.in/index.php#contactus) ਦੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ, ਫੀਡਬੈਕ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਦਿਆ, ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ-2026-27 ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਲਈ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸੰਧੂ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆ ਸੰਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚਾਰ ਸੈਸ਼ਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਾਜਰੀ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸਿਆ 'ਤੇ 150 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ 35 ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 10 ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਮੋਤੋ (ਸਪੈਸਲ ਮੈਨਸ਼ਨ) ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਰੋ ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 19 ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਮਪੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 41 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 150 ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੰਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 97.7 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋ 53.5 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਵੱਧ ਹੈ।

ਐੱਮਪੀ ਸੰਧੂ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਸਰਜੀਤੀਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਜਲਗਾਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਹਾਜ਼ ਹਵੇਲੀ, ਐੱਨਆਰਈ ਜਾਇਦਾਦਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਤਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ, ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ, ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਲੇਬਲ ਰੈਂਕਿੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਮਾਰਗ, ਖਰੜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਖਰੜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਐੱਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ 54 ਪ੍ਰਸਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਨਬੰਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੰਗਲਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਕਣ ਬਾਇਓ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਅੰਗਰ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਖਤਰਿਆਂ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ (ਮਿਲਟਸ) ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ (ਏਬੀਡੀਐੱਮ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਗਲਘੋਟੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆ ਦੇ ਫੈਲਾਅ, ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਉਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ, ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ੀਲ ਪਤਾਰਥ, ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜੇ ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ (ਕੱਪੜਾ) ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਐੱਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 11 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਲਾ (ਸ਼ਸਤਰ ਕਲਾ) ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਲ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਐੱਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 35 ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 14 ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ, 2 ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 10 ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਮੌਤੇ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੰਨਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਮੌਤੇ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨਸ਼ਨ) ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਡੱਕੀ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਜਬਰੀ ਧੱਕਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਦਾ ਤਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਿਰਜਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਝੀ, ਮਲਵਈ, ਦੁਆਬੀ ਅਤੇ ਪੁਆਧੀ ਉਪ-ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਲਗਾਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਐੱਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਈਆ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ', ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਸਿਰਫ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ' ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ-2024, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੀਮਾਂ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਵਿਧਅਕ (ਬਿੱਲ)- 2025, ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ' ਉਚੇਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ-2025' ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਪ੍ਰਤੀਭਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 'ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕੈਂਸਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਿਧੋਅਕ-2025 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

