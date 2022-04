ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ- ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ?

ਚੰਡੀਗੜ: ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਥੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਈ ਫੁਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ।ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਔਰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਨਾਂ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰੋਡ, ਤੁਗਲਕ ਰੋਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਰੋਡ ਹਨ ਜੋ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ?

Aurangzeb unleashed the atrocities on Guru Teg Bahadur & all Indians. Then why do we still have Aurangazeb Road, Tuglak Road & so many others in New - Delhi ?

