/ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਧੜੇਬੰਦੀ! ਚੰਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 9 ਆਗੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ

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Rakhar Punnya Congress Conference: ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੰਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇਹ 9 ਆਗੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ 9 ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਮਿਸਟਰ ਸੋਨੀ), ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ’ਚ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।