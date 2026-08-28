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ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਧੜੇਬੰਦੀ! ਚੰਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 9 ਆਗੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ

Rakhar Punnya Congress Conference: ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਚੰਨੀ ਸਮੇਤ 9 ਆਗੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਔਜਲਾ, ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 28, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 04:17 PM IST
ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਧੜੇਬੰਦੀ! ਚੰਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 9 ਆਗੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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