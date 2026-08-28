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ਦੇਸ਼ਭਰ ’ਚ ਰੱਖੜੀ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, CM ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼

Rakhi 2026: ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 28, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 09:30 AM IST
ਦੇਸ਼ਭਰ ’ਚ ਰੱਖੜੀ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, CM ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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