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ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਚਮਕੀ ਕਿਸਮਤ; 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਲਾਟਰੀ

Raksha Bandhan Punjab State Lottery News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ₹7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Aug 30, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 03:11 PM IST
ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਚਮਕੀ ਕਿਸਮਤ; 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਲਾਟਰੀ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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