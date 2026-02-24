ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਸਾਵਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

Kapurthala News: ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਸਾਵਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦਸ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਗਭਗ 3.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੈਂਹੂੰ ਅਤੇ ਧਾਨ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
Kapurthala News: ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਸਾਵਾ ਫਸਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਸਾਵਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਡੈਮੋਨਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲੱਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ Indian Council of Agricultural Research (ICAR) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਐਮ. ਨੇਡੁਨਚੇਜ਼ਿਅਨ ਅਤੇ Punjab Agricultural University ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਸਾਵਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦਸ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਗਭਗ 3.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੈਂਹੂੰ ਅਤੇ ਧਾਨ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਏਕੜ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਬਾਇਓ-ਇਥੈਨੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਸਾਵਾ ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਟਾਰਚ ਵਾਲੀ ਜੜ੍ਹ ਫਸਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ, ਚਿੱਪਸ, ਸਾਬੂਦਾਨਾ, ਗਲੂਟਨ-ਫ੍ਰੀ ਆਟੇ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਇਥੈਨੋਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫਸਲ ਕੀੜੇ-ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰਚ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।