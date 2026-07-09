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ਨੰਗਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣ 'ਤੇ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ, ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

Nangal News: ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨੰਗਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਐਕਟ, 1911 ਦੀ ਧਾਰਾ 27(ਕੇ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

Source:ज़ी न्यूज़ डेस्क
Published: Jul 09, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 05:38 PM IST
ਨੰਗਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣ 'ਤੇ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ, ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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