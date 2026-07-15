/ਲੁਧਿਆਣਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਧਾਏ ਰੇਟ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ?

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Toll Rates Hike News (ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਭਾਰਦਵਾਜ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਲਗਭਗ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉਤੇ 225 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 235 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀਪਾਂ ਲਈ ਟੋਲ ਦਰ 5 ਰੁਪਏ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਲਕੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ: ਕਾਰਾਂ, ਜੀਪਾਂ, ਵੈਨਾਂ, ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ₹235 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ₹225 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹10 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ₹350 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ: ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਯਾਤਰਾ ਦਰ ₹365 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹380, ਜਾਂ ₹15 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਯਾਤਰਾ ਹੁਣ ₹570 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ-ਐਕਸਲ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦਰਾਂ ₹765 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹795, ਜਾਂ ₹30 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਯਾਤਰਾ ਦਰ ₹765 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹795 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
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ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 795 ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ 1,190 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ: ਸ਼੍ਰੀ-ਐਕਸਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਯਾਤਰਾ ਦਰ 830 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 865 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਿਰਾਇਆ 1,300 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਐਕਸਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 1,195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 1,245 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,865 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ (7 ਜਾਂ ਵੱਧ ਐਕਸਲ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ) ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਯਾਤਰਾ ਦਰ 1,455 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,515 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਪਸੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ, 2,270 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਾਸ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ: ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ₹7,815 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਟੋਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਪਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪਾਸ ਦਰ ₹360 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ₹115 ਤੋਂ ₹755 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।