Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਲੁਧਿਆਣਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਧਾਏ ਰੇਟ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ?

ਲੁਧਿਆਣਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਧਾਏ ਰੇਟ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ?

Toll Rates Hike News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 15, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:04 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਧਾਏ ਰੇਟ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਲ
Nitish Kaushal31 min ago
2
Nand Kishore Goenka Funeral56 min ago
3
Kapurthala news1 hr ago
4
amritsar news2 hrs ago
5
Narendra Modi Zirakpur Panchkula Bypass3 hrs ago