ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਉਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

Ashok Mittal ED Raid: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Apr 15, 2026, 12:59 PM IST

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਉਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

Ashok Mittal ED Raid: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐਲਪੀਯੂ) ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਿਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਦਗੀ ਤਾਂ ਸਾਫ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾਏਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ  ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਹੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖੱਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤਾਂ ਨਿਤ ਦਿਨ ਜਨਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਕੌਣ ਹੈ?
ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਮਿੱਤਲ ਨੇ 1961 ਵਿੱਚ  ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਲਵਲੀ ਸਵੀਟ ਹਾਊਸ ਰੱਖਿਆ। 1968 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1977 ਵਿੱਚ, ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਰੇਸ਼ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਵਲੀ ਸਵੀਟਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। 1986 ਤੱਕ, ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣ ਗਈ। 1984 ਵਿੱਚ, ਅਸ਼ੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਮਿੱਤਲ ਦਾ 2004 ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1991 ਵਿੱਚ, ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਬਜਾਜ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 1996 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਲਈ ਇੱਕ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਅਸ਼ੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਡੀਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ।

3.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ
2001 ਵਿੱਚ, ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ 3.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। 2005 ਵਿੱਚ, ਲਵਲੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

