Ravneet Bittu: ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ; ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ

Ravneet Bittu: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
Trending Photos
Ravneet Bittu: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੀ ਤੁਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਕ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਰਐਸਐਸ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਆਏ ਹਨ।