Ravneet Bittu: ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ; ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2885007
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Ravneet Bittu: ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ; ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ

Ravneet Bittu: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 17, 2025, 03:04 PM IST

Trending Photos

Ravneet Bittu: ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ; ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ

Ravneet Bittu: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੀ ਤੁਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਕ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਰਐਸਐਸ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਆਏ ਹਨ।

TAGS

ravneet bittuBJP Fateh rallyRajpura newspunjabi news

Trending news

amritsar news
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ–ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
jalandhar news
ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਹੰਗਾਮਾ
Amritdhari Sarpanch News
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਸਮਾਗਮ ਉਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ
Election Commission
'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸੀ ਦੋਸ਼
Elvish Yadav
ਯੂਟਿਊਬਰ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਘਰ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
mandi news
टकोली फोरलेन पर बादल फटा, पानी और मलबा घुसने से भारी नुकसान
US tariff team
ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਟੀਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ, 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ
Shubhanshu shukla
ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
Himachal Monsoon
भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही, हिमाचल में मौतों का आंकड़ा 261 पर
Jyoti Malhotra
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ
;