Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3232943
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜ ਸਕਦੀ BJP! ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

Punjab Bjp News: ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, BJP ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ Sunil Kumar Jakhar ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 30, 2026, 09:46 AM IST

Trending Photos

ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜ ਸਕਦੀ BJP! ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

Punjab Bjp News: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ Ravneet Singh Bittu ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, BJP ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ Sunil Kumar Jakhar ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਸੰਗਠਨਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BJP ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

ravneet bittuRajya sabhaSunil Jakharpunjabi news

Trending news

Himachal Panchayat Election 2026
Himachal Panchayat Election Live: 1189 पंचायतों में वोटिंग जारी, बूथों पर लंबी कतारें, शाम तक आएंगे नतीजे
punjab weather
Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੀਂਹ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ ਅਲਰਟ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 30 ਮਈ 2026
Mohali News
ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ, ਆਪ’ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
CM Bhagwant Mann
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ED ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ- ਕੇਜਰੀਵਾਲ
CM Bhagwant Mann
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ; 'ਈ.ਡੀ. ਪਾਰਟੀ' (BJP) ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕੀ- CM
manish sisodia statement
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਮੋਹਰ : ਸਿਸੋਦੀਆ
Kotkapura MC Elections
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ
faridkot news
ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸੱਸ-ਨੂੰਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ, ਦੋਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ
Bapu Tarsem Singh
MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ