Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 24, 2026, 10:33 AM IST

ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ IAS, IPS ਤੇ PPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਤਾਂ AK47 ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੀ ਹੋ!

Ravneet Singh Bittu News(ਕੁਲਬੀਰ ਬੀਰਾ): ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।

ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ” ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ “ਹਵਾ” ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਏਕੇ-47 ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੀ ਹੋ,” ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।

ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

