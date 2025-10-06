Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2949548
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ RBSK ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨੇ ਬਚਾਈ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸਫਲ

Fazilka child heart surgery: RBSK ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 06, 2025, 07:48 AM IST

Trending Photos

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ RBSK ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨੇ ਬਚਾਈ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸਫਲ

Fazilka child heart surgery: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਕਾਰਜਕਰਮ (RBSK) ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁੰਬੇਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਸਕੂਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।

ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਸੀ। RBSK ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆ ਸਾਈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਐਸਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੱਚਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰੋਹਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਬੀਐਸਕੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਐਸਕੇ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Fazilka child heart surgeryRBSK free treatment5-year-old child

Trending news

Fazilka child heart surgery
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ RBSK ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨੇ ਬਚਾਈ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸਫਲ
India vs Pakistan
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 12ਵੀਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਚ ਵਿੱਚ 88 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
Punjab Farmer Protest
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2025
sri anandpur sahib
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ
Sukhvinder Murder News
ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ
CM Bhagwant Mann
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ (ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ) ਯਾਦਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ
CM Bhagwant Mann
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ
Minister Sanjeev Arora
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ `ਤੇ ਬਣੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਪੁਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ
;