ਰਿਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ‘ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, ਫਲੈਟ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ

Zirakpur Attack News: ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪੀਰਮੁਛੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਰੁਣ ਪਗੋਤਰਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫਲੈਟ ਸੇਲ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਰੁਣ ਪਗੋਤਰਾ, ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Trending Photos
Zirakpur Attack News: ਢਕੋਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਿਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ੈਂਕੀ ਸਿੰਗਲਾ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਢਕੋਲੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ੈਂਕੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਚ ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ “ਦੇਵ ਭੂਮੀ” ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 100 ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪੀਰਮੁਛੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਰੁਣ ਪਗੋਤਰਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫਲੈਟ ਸੇਲ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਰੁਣ ਪਗੋਤਰਾ, ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿੰਗਲਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਰੋਕ ਲਈ। ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਖੋਹ ਲਈ। ਸ਼ੋਰ ਮੱਚਣ ‘ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ।
ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੈਂਕੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਅਰੁਣ ਪਗੋਤਰਾ, ਰਿਆਨ ਅਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 115(2), 126(2), 324(2), 351(2), 3(5) ਬੀਐਨਐਸ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।