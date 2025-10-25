ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਖਰਲ ਖੁਰਦ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ, ਨਤੀਜਾ ਬਦਲਿਆ

Kharl Khurd village Panchayat election: ਗੁਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਐਸਡੀਐਮ ਟਾਂਡਾ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਖਰਲ ਖੁਰਦ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Kharl Khurd village Panchayat election: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੜਮੁੜ ਟਾਂਡਾ ਬਲਾਕ ਹੇਠਲੇ ਖਰਲ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜੇਤੂ ਸਰਪੰਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਐਸਡੀਐਮ ਟਾਂਡਾ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 6 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗੁਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ 2 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗੁਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਐਸਡੀਐਮ ਟਾਂਡਾ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਖਰਲ ਖੁਰਦ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ (ਵਿਧਾਇਕ ਟਾਂਡਾ) ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜੇਤੂ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਸੱਚਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ।”
ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ। ਅੱਜ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਖਰਲ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੇਗੀ।