Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2975261
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਖਰਲ ਖੁਰਦ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ, ਨਤੀਜਾ ਬਦਲਿਆ

Kharl Khurd village Panchayat election: ਗੁਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਐਸਡੀਐਮ ਟਾਂਡਾ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਖਰਲ ਖੁਰਦ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 25, 2025, 07:33 PM IST

Trending Photos

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਖਰਲ ਖੁਰਦ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ, ਨਤੀਜਾ ਬਦਲਿਆ

Kharl Khurd village Panchayat election: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੜਮੁੜ ਟਾਂਡਾ ਬਲਾਕ ਹੇਠਲੇ ਖਰਲ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜੇਤੂ ਸਰਪੰਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਐਸਡੀਐਮ ਟਾਂਡਾ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 6 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗੁਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ 2 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਗੁਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਐਸਡੀਐਮ ਟਾਂਡਾ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਖਰਲ ਖੁਰਦ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ  (ਵਿਧਾਇਕ ਟਾਂਡਾ) ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜੇਤੂ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਸੱਚਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ।”

Add Zee News as a Preferred Source

ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ। ਅੱਜ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਖਰਲ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੇਗੀ।

TAGS

Punjab and Haryana High CourtKharl Khurd villagePanchayat elections

Trending news

amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਈਈਡੀਜ਼, ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਸਮੇਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਕਾਬੂ
Australian women cricketers molested
ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
bjp punjab
MPLADS ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ BJP ਦਾ AAP ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
Himachal High Court
श्री रेणुका जी मेले में देवपालकियां इस बार स्कूल मैदान में इकट्ठी होंगी
Nagpur
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਛੀ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ, ਨਾਗਪੁਰ-ਦਿੱਲੀ ਉਡਾਣ ਰੱਦ
India vs Australia
ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਿਤ ਤੇ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਫੈਨਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ
India vs Australia
ਸਿਡਨੀ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਜਿੱਤ; ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਦਮ
Satish Shah
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਦਾ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ
indore news
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ
Sultanpur Lodhi
ਭੇਦਭਰੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ; ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਗਈ ਜਾਨ