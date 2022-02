Deep sidhu death : लाल किला हिंसा में आरोपी पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की मौत, चन्नी ने ट्वीट कर जताया दुख

नई दिल्ली : Deep sidhu death : केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानूनों के विरोध में हुए किसान आंदोलन के दौरान खुलकर चर्चा में आए पंजाब के मशहूर गायक व एक्टर दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई है. सोनीपत में केएमपी पर खरखोदा क्षेत्र के पीपली टोल से आगे उनकी स्कार्पियो कार की ट्राले से भिड़ंत हो गई. सूत्रों से मिली पुख्ता‌ जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त दीप सिद्धू खुद कार चला रहे थे और उनके साथ महिला साथी भी कार में सवार थी.

पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने ट्वीट कर दीप सिद्धू की मौत पर दुख जाहिर किया है. उन्होंने लिखा प्रसिद्ध अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता दीप सिद्धू के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ. मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवार और उनके प्रशंसकों के साथ हैं.

Deeply saddened to learn about the unfortunate demise of renowned actor and social activist, #DeepSidhu. My thoughts and prayers are with the bereaved family and fans.

