ਮਾਛੀਵਾੜਾ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਏ ਤਾਰ-ਤਾਰ; ਮਾਮੇ ਨੇ ਭਾਣਜੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪੀਆਂ

Machhiwara News: ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਮਾਮੇ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਣਜੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
Trending Photos
Machhiwara News(ਵਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ): ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ’ਚ ਲੱਗਦੇ ਮਾਮੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਣਜੀ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਉਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਤਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਪੀੜ੍ਹਤ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਤਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਲੜਕੀ ਉਸਦੀ 14 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਰ ਲੈ ਗਈ।
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਸਤਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਲੜਕੀ ਰੋਂਦੀ ਤੇ ਡਰਦੀ ਹੋਈ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਬਿਆਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ ਜਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੀੜ੍ਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਸਤਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੋਸਕੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਤਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
