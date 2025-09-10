ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਮਦਦ

Floods in Punjab News: ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
Floods in Punjab News: ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਪੋਸ਼ਣ, ਆਸਰਾ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 10-ਨੁਕਾਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 1,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਊਚਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪੋਰਟੇਬਲ ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਪਾਲਾਂ, ਗਰਾਊਂਡਸ਼ੀਟਾਂ, ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ, ਰੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਫੈਲਣ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਫਾਈ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਵੰਤਾਰਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 5,000 ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ 3,000 ਸਾਈਲੇਜ ਬੰਡਲ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੰਤਾਰਾ ਦੀ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਾਹਰ ਟੀਮ, ਆਧੁਨਿਕ ਬਚਾਅ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਬਚਾਏ ਗਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਸਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਟੀਮਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੀਓ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਨੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਓ ਟੀਮਾਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 100% ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ 21 ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।