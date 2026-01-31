Advertisement
ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ, ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ AI ਕੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

Reliance Jio Ai Classroom Program: ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 455 ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਏਆਈ ਕੋਰਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ-ਮਾਡਿਊਲ ਕੋਰਸ ਸਮਾਂ-ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 31, 2026, 07:57 PM IST

ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ, ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ AI ਕੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

Reliance Jio Ai Classroom Program: ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਜੀਓ ਦੀ ਵਿਆਪਕ "ਏਆਈ ਫਾਰ ਆਲ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੀਓ ਜੀਓ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਏਆਈ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਔਨਲਾਈਨ ਏਆਈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 455 ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਏਆਈ ਕੋਰਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ-ਮਾਡਿਊਲ ਕੋਰਸ ਸਮਾਂ-ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡੈਸਕਟੌਪ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ jio.com/ai-course ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰਕ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ AI ਟੂਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਂਪਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ-ਲੈਣ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਲਿਖਣ, ਕੋਡਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੋਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ NotebookLM, Gemini, ChatGPT, ਅਤੇ Adobe Express ਵਰਗੇ AI ਟੂਲਸ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਚਾਰਾਂ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ Jio ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ "AI-Ready" ਸਕੂਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ AI ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਬੈਜ, AI ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਬੈਜ, ਅਤੇ Jio ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। JioPC 'ਤੇ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ Jio ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, Jio ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਮਤ 5G ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ₹35,100 ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਫਤ Google Gemini Pro ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ MyJio ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਗੂਗਲ ਜੈਮਿਨੀ 3 ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਏਆਈ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨੈਨੋ ਬਨਾਨਾ ਪ੍ਰੋ ਵਰਗੇ ਉੱਨਤ ਏਆਈ ਟੂਲ, ਵੀਡੀਓ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵੀਓ 3.1, ਅਤੇ 2TB ਕਲਾਉਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਏਆਈ ਰੈਡੀ ਸਕੂਲ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

