ਜੀਓ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਆਸਕਰ ਜੇਤੂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 50.1% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ

Reliance Industries investment: Sikhya ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਸਕਰ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਆਸਕਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਂਡ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਅਤੇ ਦ ਐਲੀਫੈਂਟ ਵਿਸਪਰਸ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਸਾਨ, ਸੂਰਾਰਾਈ ਪੋਤਰੂ ਅਤੇ ਕਥਲ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Feb 03, 2026, 05:54 PM IST

ਜੀਓ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਆਸਕਰ ਜੇਤੂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 50.1% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ

Reliance Industries investment: ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (RIL) ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੈਂਚਰਸ ਲਿਮਟਿਡ (RSBVL) ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ₹150 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ 50.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਕੁਇਟੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼, ਜੋ 2 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਖਾ, ਜੀਓ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਨੀਤ ਮੋਂਗਾ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਅਚਿਨ ਜੈਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। Sikhya ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਸਕਰ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਆਸਕਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਂਡ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਅਤੇ ਦ ਐਲੀਫੈਂਟ ਵਿਸਪਰਸ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਸਾਨ, ਸੂਰਾਰਾਈ ਪੋਤਰੂ ਅਤੇ ਕਥਲ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੀਓ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਧੁਰੰਧਰ, ਮਿਸਿੰਗ ਲੇਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਟਰੀ 2 ਵਰਗੀਆਂ ਸਫਲ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ, ਜੀਓ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੀਓ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੋਤੀ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "Sikhya ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਡੂੰਘੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਚਨਾਤਮਕ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

Sikhya ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਗੁਨੀਤ ਮੋਂਗਾ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਅਚਿਨ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਓ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਇੱਕ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ।"

