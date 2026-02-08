Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3102466
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ

ਅੱਜ ਮਿਤੀ 8 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਾਟ ਮਹਾਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ, ਹਾਲ ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 649ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮ

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 08, 2026, 04:14 PM IST

Trending Photos

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ

Amritsar News (ਭਰਤ ਸ਼ਰਮਾ): ਅੱਜ ਮਿਤੀ 8 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਾਟ ਮਹਾਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ, ਹਾਲ ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 649ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਕਾਸ ਸੋਨੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿੱਠੂ ਮਦਾਨ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੰਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੰਡਾਰੇ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਗਈ।

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ (ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਪਰਮਾਨੰਦ (ਪ੍ਰਧਾਨ), ਹਕੀਕਤ ਰਾਜ ਹਿਮਤ (ਮਹੰਤ), ਚੌਧਰੀ ਫਤੇਹ ਚੰਦ, ਚੌਧਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੱਪੇ, ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਦਾਸ, ਚੌਧਰੀ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ, ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਟਿੰਕੂ, ਵਿਪਿਨ ਕੁਮਾਰ ਵਿਕ्की, ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਮਧੁ ਪਪਲਾਨੀ, ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਨੀਤਾ, ਰੇਖਾ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗਣਮਾਨਯ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

TAGS

amritsar newsShri Guru Ravidas Jipunjabi news

Trending news

Dhuri news
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
Mohali gurdwara land controversy
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਭਾਅ 'ਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
Jalandhar Court Verdict
ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਾਤਲ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ
Shimla News
हिमाचल पर आर्थिक संकट की मार! न भर्ती, न सब्सिडी… RDG बंद होने से सरकार के हाथ बंधे
Gurdaspur News
ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ; ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਤੀ ਸਮੇਤ 9 ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
amritsar news
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਸੂਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੀਕ
Ghogha village Heroin Seizure
ਪਿੰਡ ਘੋਗਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚੋਂ 125 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ
Ajnala news
ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਧਾਰੀਵਾਲ ਕਲੇਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ
Samrala Robbery News
ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਚੋਰੀ
Attack on Shahi Imam
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਉਸਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ; ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ