ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ

Amritsar News (ਭਰਤ ਸ਼ਰਮਾ): ਅੱਜ ਮਿਤੀ 8 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਾਟ ਮਹਾਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ, ਹਾਲ ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 649ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਕਾਸ ਸੋਨੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿੱਠੂ ਮਦਾਨ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੰਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੰਡਾਰੇ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ (ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਪਰਮਾਨੰਦ (ਪ੍ਰਧਾਨ), ਹਕੀਕਤ ਰਾਜ ਹਿਮਤ (ਮਹੰਤ), ਚੌਧਰੀ ਫਤੇਹ ਚੰਦ, ਚੌਧਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੱਪੇ, ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਦਾਸ, ਚੌਧਰੀ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ, ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਟਿੰਕੂ, ਵਿਪਿਨ ਕੁਮਾਰ ਵਿਕ्की, ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਮਧੁ ਪਪਲਾਨੀ, ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਨੀਤਾ, ਰੇਖਾ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗਣਮਾਨਯ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।