ਹੜਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਰਾਲਾ-ਅਮਲਾਲਾ ਦਰਮਿਆਨ ਘੱਗਰ ਪੁੱਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਰੀ
ਹੜਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਰਾਲਾ-ਅਮਲਾਲਾ ਦਰਮਿਆਨ ਘੱਗਰ ਪੁੱਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਰੀ

Banur news: 2023 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਬਹਾਅ ਕਾਰਨ ਘੱਗਰ ਪੁੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 26, 2025, 08:18 PM IST

ਹੜਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਰਾਲਾ-ਅਮਲਾਲਾ ਦਰਮਿਆਨ ਘੱਗਰ ਪੁੱਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਰੀ

Banur news: ਹੜਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਰਾਲਾ ਅਤੇ ਅਮਲਾਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁੱਜਰ ਰਹੇ ਘੱਗਰ ਪੁੱਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁੱਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਢ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁੱਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਬਹਾਅ ਕਾਰਨ ਘੱਗਰ ਪੁੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਲ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੜਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

