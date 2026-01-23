Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3083477
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Republic Day 2026: ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪਰੇਡ 'ਚ ਦਿਖੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

Republic Day 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਝਾਕੀ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਝਾਕੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 23, 2026, 10:14 AM IST

Trending Photos

Republic Day 2026: ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪਰੇਡ 'ਚ ਦਿਖੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

Republic Day 2026: ਇਸ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 350ਵੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਝਾਕੀ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਝਾਕੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 2026 ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਥੀਮ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਅਤੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ, ਕਾਰਤਵਯਪਥ  'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਲੰਗਰ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੰਗਰ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਝਾਕੀ ਕਾਰਤਵਯਪਥ  'ਤੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। 

TAGS

Republic Day 2026

Trending news

Republic Day 2026
Republic Day 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
chandigarh school student
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ 11ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ‘ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ
delhi pune flight
'ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਹੈ...' Indigo ਫਲਾਇਟ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ
barnala gutka sahib beadbi case
ਬਰਨਾਾਲਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਰੋਪੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
'Basant Panchami'
Punjab Weather: ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼
Hukamnama Sri Darbar Sahib
Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 23 ਜਨਵਰੀ 2026
Arvind Kejriwal CM Bhagwant Mann
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸਿਹਤ ਗਾਰੰਟੀ
Akali Leader Threat
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ
Khanna Police
ਪੁੱਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਧੰਦਾ; ਮਾਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ, ਪਰਦਾਫਾਸ਼
punjab congress meeting
ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨਹੀਣਤਾ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ