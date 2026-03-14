ਰੇਰਾ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਉਤੇ 25.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 14, 2026, 08:01 PM IST

ਰੇਰਾ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਉਤੇ 25.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

Mohali News: ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ SRG ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ IT ਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਾਰਬੇਲਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ₹25,51,500/- ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ 2025 ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ 0320 ਨਿਤਿਨ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ SRG ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਰਦਾਨਾ ਲਾਅ ਆਫਿਸ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੇਵਿਡ ਸਰਦਾਨਾ ਨੇ ਸਹਿ-ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।

ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 4+1 BHK ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਿਵੈਲਪਰ ਬਿਲਡਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਮਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ) ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ।

ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ₹25,51,500/- ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਸੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵੈਧ ਭੌਤਿਕ ਕਬਜ਼ਾ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਨਾ ਲਾਅ ਆਫਿਸ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੇਵਿਡ ਸਰਦਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ RERA ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Trending news

RERA interest order
ਰੇਰਾ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਉਤੇ 25.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦ
bilaspur murder
बिलासपुर में भेड़पालक की गला रेतकर हत्या
punjab political news
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨਬਜ਼ ਹੋਈ ਤੇਜ਼; ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧੀਆਂ
Ferozepur news
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਵੱਢਣ ਮਗਰੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
Sarpanch Harvinder Happy Murder
ਸਰਪੰਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਹੈਪੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬੱਬਲੂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Amritsar Congress Protests
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Nahan news
एचआरटीसी बस में गूंजी किलकारी, महिला ने सफर के दौरान बच्ची को दिया जन्म
Bilaspur News
31 मार्च तक हाउस टैक्स जमा करने पर 10 फीसदी मिलेगी छूट
Amit Shah Moga Rally
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਬਲਣ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
barnala news
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਨਗਨ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼