Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2982885
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

AAP ਆਗੂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ

Nitin Nanda firing case: ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਜੋਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਚਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 31, 2025, 04:30 PM IST

Trending Photos

AAP ਆਗੂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ

Nitin Nanda firing case (ਬਿਮਲ ਸ਼ਰਮਾ): ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਗੰਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਤਿਨ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਡੀਐਸਪੀ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਜੋਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਚਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਅਗੰਮਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਿਤਿਨ ਨੰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਪੱਖ ਅਤੇ ਮੋਟਿਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਰਾਣਾ ਇਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਰਗਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ।

TAGS

Nitin Nanda firing caseAAP leader shot PunjabDilsher Rana retired DSP

Trending news

hair transplant
हेयर ट्रांसप्लांट: आत्मविश्वास लौटाने का तरीका या जोखिम भरा कदम? जानें फायदे-नुकासन
Kapurthala news
ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਆਰੋਪੀ ਕਾਬੂ
Nahan news
6 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय स्तरीय श्री रेणुका जी मेले का हुआ आगाज
Mansa news
ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਂਨਕਾਊਂਟਰ
bathinda news
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Rajeev Bindal
सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर नाहन में रन फॉर यूनिटी, राजीव बिंदल रहे मौजूद
Sukhpal Singh Khaira
NDPS ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ
Anurag Thakur
अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर तंज, 'विदेश में रहने वाला क्या समझे भारतीय संस्कृति'
punjab holiday news
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਲਕੇ ਰਹੇਗੀ ਛੁੱਟੀ! ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ
Vimal Negi Death Case
Vimal Negi Death Case: पेन ड्राइव गायब करने के आरोपी ASI पंकज शर्मा रिहा