ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਾਕੀਏ ਦੀ ਨਿਕਲੀ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ

Baisakhi Bumper Lottery Winner: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੋਸਟਮਾਸਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ।
Baisakhi Bumper Lottery Winner: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੋਸਟਮਾਸਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਟਿਕਟ ਰਾਹੀਂ ₹6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਵਿਹਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੋਸਟਮਾਸਟਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਬੰਪਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਟਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਟਿਕਟ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੰਬਰ 55 ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਾਖੀ ਬੰਪਰ ਇਨਾਮ ₹6 ਕਰੋੜ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਬੀ-ਸੀਰੀਜ਼ ਨੰਬਰ 520720 ਸੀ।
ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਲਾਟਰੀ ₹500 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਘਰ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੋਸਟਮਾਸਟਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਟਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅਕਸਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਟਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਪਰ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ।
ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਮਨੋਜ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਪਰ ਇਨਾਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਟਰੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ।
ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਜ ਹੈ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਭਰਜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਜ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ।