ਰਿਚੀ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ₹5.54 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ

Jalandhar News: ਸਤਪਾਲ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਪਰਾਗਪੁਰ ਨੇੜੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ 'ਤੇ 436 ਮਰਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 27, 2025, 09:46 AM IST

Jalandhar News: ਜਸਵੰਤ ਨਗਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਰਿਚੀ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਪਾਲ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨਾਲ ₹5,54,17,318 ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਥਾਣਾ 7 ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਮੋਹਿਤ ਗੋਗੀਆ ਅਤੇ ਭਰਤ ਛਾਬੜਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸਤਪਾਲ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਪਰਾਗਪੁਰ ਨੇੜੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ 'ਤੇ 436 ਮਰਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਿਤ ਗੋਗੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਮੋਹਿਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ।

ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਨੋ ਡਿਊਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੋ ਡਿਊਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਕਤ ਰਕਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥਾਣਾ-7 ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420 ਅਤੇ 406 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈ

